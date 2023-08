Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht

Worms (ots)

Am Freitag, 18.08.23, gegen 21.50 Uhr, wurde auf dem Kaufland-Parkplatz durch einen bislang unbekannten Verursacher in einem silbernen Fahrzeug ein anderer PKW an der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell