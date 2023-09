POL-NE: Diebe stehlen schwarzen Peugeot 207

Neuss (ots) - In der Nacht von Dienstag (05.09.) auf Mittwoch (06.09.) kam es in Hoisten zu mehreren Vorfällen, bei denen Diebe geparkte Fahrzeuge nach Wertgegenständen absuchten. Am Mittwoch, gegen 02:30 Uhr, stellte eine Autofahrerin auf der Straße "Am Kronenbusch" beim Vorbeifahren die geöffnete Beifahrertür eines geparkten Pkw fest. An dieser war zudem die Scheibe ein Stück heruntergelassen. Die Frau ...

mehr