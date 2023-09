Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kind von E-Bike angefahren - Beteiligter und Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am 25.08. (Freitag), gegen 13:20 Uhr, wurde ein 13- jähriger Junge aus Dormagen von einem E-Bike angefahren, als er die Fahrbahn der Weberstraße fußläufig an einer Verkehrsinsel überquerte. Nachdem der Mann dem Kind über den Fuß gefahren war, hielt dieser lediglich kurz an, um das Kind anzumeckern. Anschließend fuhr der Unbekannte auf seinem E-Bike weiter. Der Junge wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

Tipp der Polizei: Verlassen Sie den Unfallort nicht, ohne vorher die Polizei telefonisch informiert zu haben. Die Beamten werden mit Ihnen das weitere Vorgehen absprechen und Sie sind so auf der sicheren Seite.

