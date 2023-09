Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte setzen Eingangstür von Kirche in Brand

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (08.09.), gegen kurz nach 01:30 Uhr, kam es zu einem Brand am Kirchplatz in Osterath.

Unbekannte hatten die Nebeneingangstür der Kirche St. Nikolaus in Brand gesetzt.

Da es sich um eine doppelflügelige Eichenholztür handelt, ist davon auszugehen, dass die Brandlegung circa 30 Minuten vor Tatentdeckung stattgefunden haben dürfte. Die Türflügel wurden im Bereich der Falz durch Abbrand beschädigt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen und entlüfteten die Kirche vom Brandrauch.

Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

Bereits Mitte Juni 2021 war es zu zwei Brandstiftungen an der Kirche gekommen. Die Ermittler prüfen nun auch, ob es Zusammenhänge zwischen den Taten geben könnte.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

