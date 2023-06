Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Audi Q5 entwendet - 20.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Heiligendorf, Am Stubbecksiek 20.06.2023, 22.00 Uhr - 21.06.2023, 07.15 Uhr

Einen schwarzen Audi Q5 haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in der Straße Am Stubbecksiek entwendet. Der rechtmäßigen Eigentümer hatte seinen neun Jahre alte Wagen am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr ordnungsgemäß verschlossen unter dem Carport vor dem Wohnhaus abgestellt. Als er am Mittwochmorgen gegen 07.15 Uhr aus dem Haus trat, war das Fahrzeug verschwunden. Durch den Diebstahl ist dem rechtmäßigen Eigentümer ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeugs geben können.

Zuständig ist das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

