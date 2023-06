Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räuberischer Diebstahl - Flüchtender Täter bewirft Verfolger mit Bierdosen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Braunschweiger Straße

20.05.2023, 20.16 Uhr

Ein unbekannter Täter betrat am Dienstagabend eine Tankstelle in der Braunschweiger Straße in Wolfsburg und entwendete 6 Dosen Bier. Um sich im Besitz des Diebesgutes zu halten, griff er auf seiner Flucht einen 23-jährigen Mitarbeiter der Tankstelle an. Der Verfolger blieb unverletzt.

Am Dienstagabend betrat der unbekannte Täter den Verkaufsraum der Tankstelle an der Braunschweiger Straße und ging zielgerichtet zu den Kühlschränken. Ein Kunde machte den Kassierer dann darauf aufmerksam, dass der Unbekannte gerade klauen würde. Dies bekam der Täter mit und verließ fluchtartig mit seiner Beute die Tankstelle und lief zu seinem auf dem Gelände abgestellten Fahrrad.

Der 23-Jährige nahm die Verfolgung auf. Der Täter stürzte nach wenigen Metern mit seinem Rad und warf mit den gestohlenen Bierdosen nach dem Mitarbeiter. Glücklicherweise wurde dieser nicht getroffen und nicht verletzt. Zeitgleich drohte der Unbekannte dem 23-Jährigen, mit einer Hand in der Tasche, nicht näher zu kommen, so dass dieser letztlich von einer weiteren Verfolgung absah. Der Täter entfernte sich in Richtung der Straße Am Rotheberg.

Der Täter war etwa 40 bis 50 Jahre, schlank, hatte kurze Haare und einen osteuropäischen Akzent. Er hatte ein Tattoo am linken Unterarm und war mit einem auffälligen T-Shirt mit Muster bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des 2. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell