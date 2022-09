LPI-J: Zeugen gesucht!

Apolda (ots) - Im Tatzeitraum 15.08.2022 bis 18.09.2022 kam es in Apolda, Katharinenweg zum Einbruch in eine dortige Wohnung. Unbekannte Täter hebelten die Wohnungseingangstür auf und durchsuchten im Anschluss die Räume. Sie entwendeten schließlich einen Fernseher, 10 Verlängerungskabel, eine Schlagbohrmaschine, eine Stereoanlage und diverse Kleinteile. Der Sachschaden wird mit ca. 100 Euro benannt. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 670 Euro. Rückfragen bitte an: ...

