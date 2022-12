Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Raub in Dortmunder Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1338

Gestern Abend (5. Dezember) hat eine achtköpfige Gruppe junger Männer einen 21-jährigen Mann sowie seine beiden Begleiter bedrängt, geschlagen und ausgeraubt. Die Polizei konnte acht Tatverdächtige in der Nähe antreffen und identifizieren.

Die Tat selbst ereignete sich gegen 18:45 Uhr im Bereich der Kampstraße Ecke Freistuhl, in Höhe der Aufzüge zur U-Bahn-Haltestelle. Dort wurden die drei Männer zunächst verbal von einer vierköpfigen Gruppe angegangen, die im Weiteren dann auf acht Täter anwuchs. Nach eigenen Angaben drängte die Gruppe die Männer in eine Ecke. Bei dem Versuch sich aus der Situation zu befreien, seien sie mit einem Messer, einem Teleskopschlagstock sowie Pfefferspray bedroht worden. Einer der Täter griff letztlich in die Jackentasche des 21-jährigen Dortmunders und entwendete dessen Portemonnaie samt Inhalt sowie Kopfhörer. Ein weiterer Unbekannter schlug dem 19-jährigen Begleiter aus Hamm mit dem Schlagstock gegen das Schlüsselbein. Auch sei es zu Faustschlägen gegen dessen Brustkorb gekommen. Die Männer flüchteten letztlich in Richtung Westenhellweg, wo sie auf Polizisten trafen und den Sachverhalt schilderten.

Nach übereinstimmenden Aussagen sind die Täter im Alter von 15 bis 18 Jahren, zwischen 170 bis 185 cm groß und hatten schwarzes Haar. Zudem seien sie durch schwarze Tücher und ähnlichem vor dem Mund-und Nasenbereich vermummt gewesen. Einer der Täter trug eine dunkelgrüne Alpha Industries Bomberjacke sowie schwarze Handschuhe der Marke Nike. Zwei weitere sollen mit schwarzen Wellensteyn-Jacken bekleidet gewesen sein. Ein Täter trug eine rote Adidas-Hose und weiße Nike-Schuhe.

Im Zuge der sofortigen Fahndungsmaßnahmen konnten Einsatzkräfte acht Tatverdächtige, die der Personenbeschreibung entsprachen, an der Kampstraße antreffen. Bei einem von ihnen fanden die Beamten ein Reizstoffsprühgerät, dass sie sicherstellten. Die jungen Männer im Alter von 15 bis 20 Jahren erhielten nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis. Die Ermittlungen hinsichtlich ihrer Tatbeteiligung dauern an.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des schweren Raubes, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung und sucht Zeugen. Haben Sie die Tat beobachtet, oder können Sie aufgrund der Personenbeschreibung Hinweise zu den Tätern geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

