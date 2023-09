Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittler suchen Eigentümer von mutmaßlichem Diebesgut

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Dormagen, Monheim am Rhein, Köln (ots)

Nach zwei Fahrzeugaufbrüchen in Dormagen und Monheim in der Zeit von Donnerstag (31.08.) auf Freitag (01.09.) konnten Polizeibeamte in Köln nach einem Zeugenhinweis noch am Freitag (01.09.) in einem Fahrzeug mutmaßliches Diebesgut sicherstellen.

In Dormagen hatten die Täter an der Straße "Am Hagedorn" ein Loch in die Schiebetür eines Transporters geschnitten und Werkzeuge aus dem Innenraum gestohlen.

Auch in Monheim am Rhein öffneten die Unbekannten auf ähnliche Art die Seitentür eines Transporters an der Nelly-Sachs-Straße und entwendeten verschiedene Werkzeuge.

Ein Werkzeugkoffer (siehe Bilder) konnte bislang keiner Tat zugeordnet werden. Die Ermittler nehmen an, dass er ebenfalls bei einem Fahrzeugaufbruch in Dormagen oder Monheim am Rhein gestohlen worden sein könnte und bitten deshalb die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer.

Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss zu melden.

Tipps der Polizei:

- Sichern Sie Ihre wertvolle Fracht durch zusätzliche mechanische oder elektronische Sicherungen am Fahrzeug. Das können zum Beispiel Zusatzschlösser an Türen und Kofferräumen oder Diebstahlwarnanlagen sein. - Kennzeichnen Sie hochwertige Werkzeuge dauerhaft, beispielsweise durch Gravuren oder ähnliches. Auch Ortungssysteme können ein wirksames Mittel zur Wiederauffindung gestohlener Sachen sein. - Katalogisieren Sie Ihr Hab und Gut in einer Wertgegenstandsliste und machen Sie Fotos der Gegenstände. So helfen Sie nicht nur der Polizei bei der Aufklärung von Straftaten, sondern haben auch Vorteile bei der Schadensregulierung mit Ihrer Versicherung.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Polizeiberatung unter https://www.polizei-beratung.de/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell