Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw - Aufbrüche im Kreisgebiet

Neuss - Grevenbroich - Korschenbroich - Kaarst (ots)

In Neuss, Grevenbroich, Korschenbroich und Kaarst kam es am Mittwoch (06.09.) und Donnerstag (07.09.) zu mehreren Pkw - Aufbrüchen.

In Neuss entwendeten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch, 18 Uhr, auf Donnerstag, 07 Uhr, Kleidung aus einem Fahrzeug, das auf einem Parkplatz nahe des Kreuzungsbereichs " Hammer Landstraße / Hessentordamm" geparkt stand. Zuvor hatten sie eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in den Innenraum zu gelangen.

Auf der Königstraße wurde ein weiterer Pkw von Mittwoch, 14:00 Uhr, auf Donnerstag, 13:50 Uhr, nach Wertgegenständen abgesucht. Der Halter des Fahrzeugs musste am Donnerstagmittag feststellen, dass die Hintertür auf der Fahrerseite offenstand und seine Sonnenbrille entwendet worden war. Aufbruchspuren befanden sich keine an seinem Auto.

Am Donnerstag, zwischen 07:15 und 07:30 Uhr ließ ein Mann seinen unverschlossenen Pkw auf der Flurstraße kurz unbeobachtet. Er musste im Anschluss das Fehlen persönlicher Gegenstände feststellen, die sich auf dem Beifahrersitz befunden hatten.

Ebenfalls am Donnerstag, zwischen 13:30 und 14:00 Uhr, wurde auf der Augustinusstraße aus einem Fahrzeug eine Tasche mit elektronischen Geräten entwendet, während der Eigentümer mit Arbeiten in unmittelbarer Nähe zu seinem Pkw beschäftigt war. Er wurde durch eine männliche Person, circa 25 Jahre alt, 80 Kilo schwer und 170 bis 175 cm groß, in ein Gespräch verwickelt. Danach stellte er das Fehlen der Tasche fest, die sich zuvor im Fußraum der Beifahrerseite befunden hatte. Das Fenster auf der Beifahrerseite hatte der Mann bei Abstellen seines Fahrzeugs offengelassen. Der Unbekannte, mit südländischem Erscheinungsbild, trug langes, lockiges Haar. Ob er mit der Tat in Verbindung gebracht werden kann, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Zwischen 13 und 16 Uhr stahlen Diebe aus einem unverschlossenen Pkw auf der Mühlenstraße zunächst einen Rucksack mit Wertgegenständen. Der Rucksack konnte später in einem Gebüsch im Rosengarten aufgefunden werden. Bis auf Bargeld fehlte nichts. Allerdings konnte in selbigem Gebüsch Diebesgut aus einer weiteren Straftat mit Tatörtlichkeit in Köln aufgefunden werden. Es handelte sich dabei um Ausweisdokumente. Sie wurden sichergestellt.

In Grevenbroich wurde am Donnerstag, zwischen 06:30 und 16:30 Uhr, aus einem auf der Harnischstraße abgestellten Fahrzeug eine Bauchtasche entwendet. Am Fahrzeug konnten keine Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen gewonnen werden.

In Korschenbroich wurde eine Fensterscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen, der auf einem an der Straße "An der Tränke" gelegenen Parkplatz stand. Unbekannte entwendeten zwei Geldbörsen und ein Mobiltelefon.

Auf dem Nachtigallenweg in Kaarst wurde in der Nacht von Mittwoch,19:00 Uhr, auf Donnerstag, 06:30 Uhr, unter anderem eine Geldbörse aus einem Auto entwendet. Am Fahrzeug konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

Zwischen 18:30 (06.09.) und 11:00 Uhr (07.09.) wurde ein vermutlich unverschlossenes Auto auf der Mörikestraße nach Wertgegenständen durchwühlt. Entwendet wurde wiederum eine Geldbörse.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen, prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Achten sie zudem darauf, Ihr Fahrzeug bei Verlassen zu verschließen.

