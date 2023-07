Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen/Heusenstamm(Hessen): 11-Jährige aus Merzen wird vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe (FOTO)

Bild-Infos

Download

Merzen (ots)

Seit dem frühen Freitagabend wird die 11-jährige Firdaus aus einem Kinderhof in Merzen vermisst. Firdaus war gegen späten Nachmittag mit einer Freundin verabredet, kehrte jedoch zum vereinbarten Zeitpunkt nicht mehr in ihre Wohngruppe zurück. Zuletzt gesehen wurde das 11-jährigen Mädchen gegen 17.50 Uhr in der Nähe der Engelerner Straße in Merzen. Noch am Abend erstatteten die Betreuer eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen liegen keine Hinweise auf ein Verbrechen vor. Firdaus hat verwandtschaftliche Beziehungen in Heusenstamm bei Offenbach(Hessen).

Zur Beschreibung: Firdaus ist 11-Jahre alt und ca 151cm groß. Sie trägt lange, offene dunkelbraune Haare, schwarze Oberbekleidung sowie eine blaue Jeans. Firdaus trägt ebenfalls schwarze Skechers mit mintgrüner Sohle. Die 11-Jährige führt vermutlich einen hellblauen Rucksack mit dunkelblauen Punkten mit sich.

Hinweise zu dem Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690 oder die Polizei aus Bramsche unter 05461/94530 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell