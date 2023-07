Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Zeugen gesucht nach Unfallflucht am Robert-Bosch-Ring

Fürstenau (ots)

Am Mittwoch kam es in der Zeit von 06:00 bis 16:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht am Robert-Bosch-Ring. Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte dabei mit einem am Straßenrand geparkten blauen Opel Antara und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fahrzeugfront und der linke vordere Kotflügel des Opels wurden bei dem Unfall beschädigt. Aufgrund erster Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass ein größeres Fahrzeug, wie bspw. ein LKW, den Unfall verursacht haben könnte. Hinweise zum Unfall-/verursacher nimmt die Polizei Fürstenau unter 05901/961480 entgegen.

