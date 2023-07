POL-OS: Osnabrück: Mit Messer bedroht - Jugendliche raubten 13-Jährige aus

Fürstenau (ots) - Am Mittwoch kam es in der Zeit von 06:00 bis 16:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht am Robert-Bosch-Ring. Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte dabei mit einem am Straßenrand geparkten blauen Opel Antara und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fahrzeugfront und der linke vordere Kotflügel des Opels wurden bei dem ...

