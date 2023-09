Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus - Wer die Tricks der Täter kennt, kann sich besser schützen

Kaarst, Neuss (ots)

Bereits am Mittwoch (06.09.) haben Unbekannte erfolglos versucht, an das Geld einer 86 Jahre alten Frau aus Kaarst zu gelangen. Ein falscher Polizist hatte die Seniorin angerufen und ihr mitgeteilt, dass eine Bankangestellte Geld von ihrem Konto abgebucht und Falschgeld in den Umlauf gebracht habe. Er beauftragte die Frau zur Bank zu fahren und Geld abzuheben. Die Kaarsterin durchschaut den Schwindel. Zu einer Übergabe von Geld oder Wertsachen kam es nicht.

Nur drei Tage später, am Samstagabend (09.09.), der nächste Anruf eines falschen Polizisten bei einer 82 Jahre alten Frau aus Neuss. Der Anrufer teilte mit, dass im Wohnumfeld der Frau Kriminelle unterwegs sind und die Polizei deshalb zu ihrem Schutz Wertsachen in Verwahrung nehmen wird. Gegen 20:00 Uhr händigte die Seniorin an ihrer Wohnungstür in der Weimarer Straße Schmuck und Bargeld an einen unbekannten Mann aus.

Beschreibung des Abholers:

junger Mann, circa 185 Zentimeter groß, kurze mittelblonde Haare

Das Kriminalkommissariat 12 in Neuss hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 zu melden.

Trickdiebe und Trickbetrüger gehen mit immer neuen Maschen sehr geschickt vor. Sie überrumpeln ihre Opfer, setzen sie gezielt unter Druck oder nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Wer die Tricks der Täter kennt, kann sich besser schützen. Weitere Informationen unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern.

