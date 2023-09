Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche an der Karl-Arnold-Straße in Büderich

Bild-Infos

Download

Meerbsuch (ots)

Am Freitag (08.09.), in der Zeit von 13:45 bis 15:45 Uhr, kam es zu zwei Wohnungseinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus an der Karl-Arnold-Straße in Büderich.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Unbekannten durch die geöffnete Haustür in das Objekt gelangt und hatten im ersten Obergeschoss zwei Wohnungstüren aufgebrochen. Bei ihrer Suche nach Wertsachen erbeuteten die Täter verschiedene Schmuckstücke, eine Handtasche und eine Sonnenbrille.

Mehreren Hausbewohnern waren zur Tatzeit im Bereich der Karl-Arnold-Straße zwei verdächtige Frauen aufgefallen. Das Duo wird von den Zeugen unterschiedlich beschrieben:

- Zwei Frauen, beide circa 40 bis 45 Jahre alt, etwa 160 Zentimeter groß, korpulente Statur, südländisches Erscheinungsbild

- Eine Frau, circa 25 bis 30 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, markanter Lippenstift, bekleidet mit einem Kopftuch. Die zweite Frau konnte nicht beschrieben werden.

- Zwei Frauen, circa 45 bis 50 Jahre alt, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, dunkle lange Haare, osteuropäisches Erscheinungsbild

Eine der Frauen soll ein langes Sommerkleid und einen beigen Sonnenhut getragen haben. Sie hatte zudem eine Stofftasche bei sich. Die andere Frau soll mit einer beigen Leinenhose bekleidet gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und prüft mögliche Zusammenhänge. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät: Nicht ausreichend gesicherte Haus- und Wohnungstüren sind mit einem einfachen Werkzeug schnell aufgehebelt. Die Fachberater der Kripo zeigen Ihnen, worauf es bei einer effektiven Sicherung ankommt. Vereinbaren Sie einen Termin zur persönlichen Beratung unter Telefon 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell