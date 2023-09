POL-NE: Diebe nach Diebstahl von Rucksack gefasst

Grevenbroich (ots) - Polizeibeamte bestreiften am Dienstag (12.09.) gegen 15:45 Uhr den Stadtpark in Grevenbroich, als ihnen eine Personengruppe auffiel, die gegebenenfalls für Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz in Frage kommen. Als die Beamten sich für eine Personenkontrolle entschieden, warf einer der dort Anwesenden, ein 29-Jähriger Mann, offensichtlich zwei Kunststoffdosen in den dortigen Teich. Da er ...

mehr