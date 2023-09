Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen Transporter

Grevenbroich (ots)

Einen Fiat Ducato haben Diebe in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (15.09.), gegen 01:20 Uhr, in Neu-Elfgen gestohlen. Der Transporter war an der Bergheimer Straße abgestellt und hatte das Kennzeichen GV-EC 35.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Für interessierte Autofahrer hält die Polizei das Faltblatt "Sicherheit rund ums Fahrzeug" mit allen wesentlichen Informationen zum Thema bereit. Ein Download ist unter https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/ möglich.

