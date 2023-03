POL-PDWO: Verkehrsunfall zwischen Auto und LKW

Worms (ots) - Am frühen Dienstagmorgen kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Alzeyer Straße. Auf einer Videoaufzeichnung ist zu erkennen, wie einer der beiden bislang unbekannten Täter um kurz vor 4 Uhr die gläserne Eingangstür mit einem Backstein einwarf und sie so ins Innere gelangten. Anschließenden entwendeten die Täter Tabakwaren in noch unbekanntem Wert, bevor sie in Richtung Paul-Gerhardt-Straße flüchteten. Die Wormser Kriminalpolizei hat die ...

