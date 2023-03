Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Tankstelle

Worms (ots)

Am frühen Dienstagmorgen kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Alzeyer Straße. Auf einer Videoaufzeichnung ist zu erkennen, wie einer der beiden bislang unbekannten Täter um kurz vor 4 Uhr die gläserne Eingangstür mit einem Backstein einwarf und sie so ins Innere gelangten. Anschließenden entwendeten die Täter Tabakwaren in noch unbekanntem Wert, bevor sie in Richtung Paul-Gerhardt-Straße flüchteten. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erste Spuren gesichert.

Täterbeschreibung:

männlich / dunkel gekleidet / ein Täter mit türkisfarbenen Schuhen und schwarzem Rucksack mit weißem Emblem der Marke "Nike"

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

