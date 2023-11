Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Körperverletzung, Brand, Pkw-Aufbruch, Einbrüche, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Polizeieinsatz nach Körperverletzung

Ein 29-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen in der Straße "Am Echazufer" bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Gegen 3.45 Uhr kam es zunächst in einer Shisha-Bar zu einem Streit zwischen mehreren Personen, die dann vom Sicherheitsdienst aus der Bar verwiesen wurden. Im Außenbereich setzte sich die Auseinandersetzung fort, in dessen Verlauf ein 29-Jähriger von einem 30-Jährigen in den Schwitzkasten genommen wurde. In der Folge stürzte er zu Boden und verletzte sich hierbei so schwer, dass er von einem hinzugerufenen Rettungswagen unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ermittlungen, auch zu weiteren Tatbeteiligten, hat das Polizeirevier Reutlingen aufgenommen.

Lichtenstein (RT): Fahrlässige Brandstiftung

Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Pfullingen gegen einen 37-Jährigen nach einem Schwelbrand in Unterhausen. Der Mann hatte gegen 14.20 Uhr in der Scheffelstraße, im Obergeschoss seiner bislang unbewohnten Doppelhaushälfte, mit einem Winkelschleifer gearbeitet. Anschließend wurde der Raum den Ermittlungen zufolge unbeaufsichtigt zurückgelassen, woraufhin es durch den zuvor entstandenen Funkenflug zu einem Schwelbrand des Dachstuhls kam. Die Feuerwehren aus Lichtenstein und Pfullingen, welche mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten den Brand schnell eindämmen. Der Rettungsdienst war mit einem Fahrzeug vor Ort, Personen wurden nicht verletzt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in einer Höhe von circa 10.000 Euro.

Grafenberg (RT): Festnahme nach Pkw-Aufbrüchen

Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen gegen zwei 26 und 28 Jahre alte Männer eingeleitet, die nach derzeitigem Kenntnisstand in der Nacht zum Sonntag mehrere Pkw aufgebrochen haben sollen. Gegen 4 Uhr teilte ein Bewohner der Bergstraße über Notruf mit, dass drei Männer in seinem vor dem Haus geparkten Mercedes gesessen hatten. Als er das Trio ansprach, gingen sie flüchtig. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen führte zur Festnahme der beiden 26 und 28 Jahre alten Tatverdächtigen. Der dritte vermeintliche Täter konnte zu Fuß flüchten. Bei dem 26-Jährigen wurden zwei EC-Karten und Bargeld, sowie drei Marmeladegläser aufgefunden. Die EC-Karten stammen seiner Aussage zu Folge aus zwei polizeilich noch nicht bekannt gewordenen Pkw-Aufbrüchen. Die Marmeladegläser hatte der Tatverdächtige aus einem bislang noch unbekannten Verkaufsladen gestohlen. Aus dem Mercedes des Zeugen wurde zwar nichts entwendet, es entstand allerdings Sachschaden. Die Ermittlungen zu den Tatorten, sowie der Beteiligung des 28-Jährigen und dem flüchtigen Mittäter dauern an. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Festgenommenen auf freien Fuß entlassen.

Metzingen (RT): In Wohnhaus eingebrochen

Unter Ausnutzung der Urlaubsabwesenheit haben sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Röntgenstraße verschafft. Vermutlich mit einem Hebelwerkzeug brachen die Täter im Zeitraum zwischen dem 25. Oktober und vergangenem Samstag über die Terrassentüre in das Wohnhaus ein, durchwühlten Schränke und Schubladen und erbeuteten hierbei Schmuck. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Zur Spurensicherung wurden Experten der Kriminalpolizei hinzugezogen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit nicht gesagt werden.

Weilheim an der Teck (ES): Betrunken Unfall verursacht

Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Samstagabend auf der Landesstraße 1200 ereignet hat. Gegen 20.15 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Opel Vivaro aus Richtung Neidlingen kommend in Richtung Weilheim an der Teck. Unmittelbar vor dem Ortseingang schlief der Fahrer eigenen Angaben zufolge kurz ein und kam mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur. Als er dies bemerkte versuchte er sein Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bringen, geriet jedoch hierbei in den angrenzenden Grünstreifen. Dort überschlug sich der Pkw und kam auf dem Fahrstreifen in Richtung Neidlingen wieder zum Stehen. Der 21-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem konnte bei ihm Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille, sodass der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Die Verletzungen wurden nach Abschluss der Maßnahmen in einer Klinik ambulant behandelt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in einer Höhe von circa 5.000 Euro.

Esslingen (ES): Einbrecher überrascht

Ein unbekannter Täter ist am Samstagnachmittag gegen 16.50 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Kantstraße eingebrochen. Zunächst hebelte der Unbekannte die Wohnungstür auf und drang so in die Erdgeschosswohnung ein. Dort wurde er von einer Bewohnerin überrascht, die aufgrund von Geräuschen nach dem Rechten sehen wollte. Der Täter flüchtete ohne Beute. Trotz sofortiger Fahndung mit mehreren Streifen konnte er nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen übernommen.

Aichtal (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten ist es am Samstagmittag in der Harthäuser Straße gekommen. Gegen 13.25 Uhr befuhr eine 42-Jährige mit ihrem Porsche Cayenne die Kreisstraße 1233 von Grötzingen in Richtung Harthausen. Kurz vor der Einmündung zur Schillerstraße verlor die Fahrerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überfuhr die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem zu diesem Zeitpunkt dort stehenden Renault Master eines 65-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrer sowie die 16-jährige Beifahrerin des Porsche leicht verletzt. Nach rettungsdienstlicher Erstversorgung wurden alle Beteiligten in umliegende Kliniken gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt circa 90.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell