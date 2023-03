POL-BO: Nachtrag: Verkehrsschild von Brücke geworfen - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots) - Nach einem Einbruch in einen Kindergarten in Witten-Herbede bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise. Nach bisherigem Stand verschafften sich unbekannte Tatverdächtige zwischen Dienstag, 28. Februar (16 Uhr) und Mittwoche, 1. März (4.20 Uhr) gewaltsam Zugang zu einem Kindergarten an der Wittener Straße. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und sprühten mit Feuerlöschern herum. Zur Tatbeute ...

