POL-BO: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht

Herne (ots) - Ein E-Scooter-Fahrer (45, aus Herne) wurde bei einem Alleinunfall am Dienstag, 28. März, gegen 0.20 Uhr in der Herner Innenstadt verletzt. Der Herner fuhr mit seinem Elektroroller über die Bahnhofstraße, als er in Höhe der Roonstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ...

mehr