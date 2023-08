Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Kirn (ots)

Am Montag, den 31.07.2023, ereignete sich im Laufe des Tages eine Verkehrsunfallflucht auf dem öffentlichen Parkplatz neben dem Bekleidungsgeschäft "Emporium" in der Übergasse in Kirn. Ein/e bisher unbekannter Fahrzeugführer/in kollidierte hierbei mit einem geparkten PKW und entfernte sich sodann unerkannt vom Unfallort. Die Eigentümerin des beschädigten PKW bemerkte den Schaden erst bei der Rückkehr an ihr Fahrzeug am späten Abend. Die Polizei Kirn bittet um Zeugenhinweise bezüglich des bisher unbekannten Unfallverursachers.

