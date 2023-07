Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Trickdieb unterwegs; Zeugen gesucht!

Kirn - Bad Sobernheim (ots)

Am Morgen des 31.07.2023 kam es sowohl in Kirn als auch in Bad Sobernheim zu einem Trickdiebstahl. Hierbei sprach ein Mann Passanten an und fragte diese, ob man Münzgeld wechseln könne. In einem unbeobachteten Moment entnahm der Täter das Scheingeld aus der Geldbörse und entkam unerkannt. Zeugen, die ebenfalls angesprochen wurden und Hinweise auf den oder die Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Kirn in Verbindung zu setzen.

