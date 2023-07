Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl auf Campingplatz; Hinweise erbeten

Bild-Infos

Download

Bad Sobernheim (ots)

In der Nacht von Samstag (29.07.2023) auf Sonntag (30.07.2023) kam es in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 06:30 Uhr auf dem Geländes des Nohfels Park zu einem Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes. Nach den bisherigen Erkenntnissen entwendeten bisher unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Hai Bike, welches mit einem Faltschloss am Wohnmobil gesichert war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 3500 EUR. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-1560 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell