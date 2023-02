POL-HAM: Alkoholisiert und unter Drogen - 28-Jähriger schlägt um sich und flüchtet im Ford

Hamm-Heessen (ots) - Unbekannte brachen zwischen Donnerstag, 16. Februar, 18 Uhr, und Freitag, 17. Februar, 15.45 Uhr, in die Räumlichkeiten eines Vereinsheims an der Philipp-Reis-Straße ein. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Gebäude. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Diebesgut. Aus einem Kühlschrank nahmen sie mehrere Getränkeflaschen mit. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei etwa 300 Euro. Hinweise zu ...

