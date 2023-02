POL-HAM: Einbruch in Vereinsheim

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Zwischen Freitag, 18. Februar, und Samstag, 19. Februar, wurden am Bockumer Weg, dem Nordenstiftsweg und der Ruppiner Straße gleich mehrere Mülltonnen durch Unbekannte in Brand gesetzt. Am Freitag gegen 20.40 Uhr meldete ein Zeuge den Brand zweier Müllcontainer am Bockumer Weg. Die beiden Container wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte der Feuerwehr ...

