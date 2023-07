LPI-J: Betrunken auf dem E-Scooter

Jena (ots) - Recht unsanft gestoppt wurde am Donnerstagmittag ein Radfahrer. Der 20-Jährige befuhr die Semmelweißstraße und wollte in die August-Bebel-Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen geparkten Pkw Peugeot und fuhr auf diesen auf. In Folge dessen verletzte sich der Mann leicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

