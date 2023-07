LPI-J: Telefonleitung heruntergerissen

Apolda (ots) - Bereits zum dritten Mal stieg ein dreister Dieb durch ein offenes Fenster in Apolda. Gestern Nacht, ab ca. 21:00 Uhr stieg ein Unbekannter durch ein geöffnetes Fenster am Backhausweg in Apolda und stahl aus der Küche eine Geldbörse und ein Handy. Die 70-jährige Bewohnerin schlief fest und bemerkte den Eindringling nicht. Am nächsten Morgen bemerkte ...

mehr