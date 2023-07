Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu zweit auf dem Fahrrad

Jena (ots)

Kurz vor halb vier kam am Freitag einem Streifenwagen ein Fahrrad im Spitzweidenweg entgegen, besetzt mit zwei Personen. Dabei schien der Fahrer nicht ganz fahrtauglich zu sein, denn er legte eine recht unsichere Fahrweise an den Tag. Bei der Kontrolle war deutlicher Alkoholgeruch aus der Atemluft wahrnehmbar, woraufhin die Beamten den 22-Jährigen einen freiwilligen Alkoholtest anboten. Dieses Angebot nahm der Mann jedoch nicht an, im Gegenteil, er versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. In der Folge kam es zur Widerstandhandlung des Mannes gegenüber den Beamten. Infolge der Verweigerung des Atemalkoholtestes, in Verbindung mit dem begründeten Verdacht einer Trunkenheitsfahrt, erfolgte die Fahrt ins Klinikum. Hier wurde sodann eine Blutentnahme durchgeführt. Während der Fahrt widersetzte sich der 22-Jährige abermals der polizeilichen Handlung. Im Ergebnis muss er sich nunmehr wegen mehreren Delikten strafrechtlich verantworten.

