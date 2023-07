LPI-J: Huch, das ist ja meine Fototasche...

Weimar (ots) - In Magdala verlor am Donnerstagabend ein 19-jähriger die Kontrolle über sein Motorrad als er einem Tier ausweichen wollte. In der Folge stürzte der Krad-Fahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Zur medizinischen Versorgung wurde der junge Mann in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad kollidierte in Folge des Unfalls mit einer Grundstücksmauer und verursachte an dieser ebenfalls Sachschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der ...

mehr