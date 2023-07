Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunkener hält Polizei in Atem

Weimar (ots)

Im Süden des Weimarer Landes hielt am Donnerstag ein Mann die Polizei auf Trab. Mehrfach mussten die Beamten gen Blankenhain und Bad Berka ausrücken. Erst meldete ein Pflegebetrieb einen alkoholisierten Mann, der sich unberechtigt in der Einrichtung aufhielt und sich weigerte diese zu verlassen. Später wurde der Mann dann in Tannroda auf einem Grundstück festgestellt, wo er nicht hingehörte. Was er da wollte, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Allerdings konnten bei ihm Gegenstände aufgefunden werden, die einem Einbruch in einen Garten in Blankenhain zugeordnet werden konnten, welcher am Nachmittag angezeigt wurde. Den Mann erwarten nun mindestens zwei Anzeige wegen Hausfriedensbruches und eine wegen Einbruchs.

