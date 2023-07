Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeschlagen

Weimar (ots)

Am Donnerstagnachmittag schlug eine unbekannte männliche Person in Oberweimar die Scheibe eines Pkw ein. Weshalb sich die Person an dem Audi ausließ ist nicht bekannt. Im Anschluss an die Beschädigung entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung.

