Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von Pkw gestoppt

Jena (ots)

Recht unsanft gestoppt wurde am Donnerstagmittag ein Radfahrer. Der 20-Jährige befuhr die Semmelweißstraße und wollte in die August-Bebel-Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen geparkten Pkw Peugeot und fuhr auf diesen auf. In Folge dessen verletzte sich der Mann leicht.

