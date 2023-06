Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schwerer Unfall

Northeim (ots)

Northeim OT Sudheim, Bundesstraße 3 / Kreisstraße 421, Donnerstag, 29.06.2023, 12.40 Uhr

SUDHEIM (Wol) - Motorradfahrer schwer verletzt.

Am Donnerstag gegen 12.40 Uhr kam es auf der Bundesstraße 3 zu einem Unfall, bei dem sich ein 28-jähriger Motorradfahrer schwer verletzte.

Der Unfall ereignete sich an der B 3 im Einmündungsbereich zur Kreisstraße 421.

Der Motorradfahrer befuhr mit einem Motorrad Honda die B3 aus Nörten-Hardenberg in Richtung Sudheim. An der Einmündung zur K 421 hielt aufgrund stockenden Verkehrs der vor ihm befindliche Pkw an, um den Verkehr von der K 421 auf die B 3 einfahren zu lassen. Dies wurde durch den 28-Jährige aus Nörten-Hardenberg übersehen, weshalb er trotz durchgezogener Linie den vor ihm befindlichen Pkw links überholte und mit einem auf die B3 einfahrenden Pkw Skoda kollidierte.

Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der 64-jährige Pkw-Führer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Es kam zu einem Gesamtschaden von ca. 12.500 Euro.

Aufgrund der Erstversorgung und der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 3 für ca. 30 Minuten gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell