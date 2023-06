Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall mit drei Pkw und einer leicht verletzten Person

Einbeck (ots)

L487 zwischen Immensen und Einbeck, 37574 Einbeck - 28.06.2023, 18:30 Uhr

Einbeck (Pag)

Am 28.06.2023, um 18:30 Uhr, ist es auf der L487 kurz vor Ortseingang Einbeck zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen gekommen. Auf Grund eines nach links abbiegenden Pkw mussten die dahinter befindlichen Fahrzeuge halten. Dieses hat ein Pkw-Führer zu spät bemerkt, so dass dieser auf einen Pkw aufgefahren ist. Dieser Pkw wurde anschließend durch den Aufprall auf das davor befindliche Fahrzeug geschoben. An allen drei Pkw ist ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 7000 Euro entstanden. Eine Person wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell