POL-LDK: Promillefahrt endet mit Unfall + Audi zerkratzt + Wohnwagen aufgebrochen + Unfallfluchten

Herborn- Promillefahrt endet mit Unfall

Unter Alkoholeinfluss setzte sich gestern Mittag (13.03.2023) ein 40-Jähriger hinter das Steuer eines Fiestas und fuhr los. Gegen 13:10 Uhr befuhr er die Herborner Westerwaldstraße in Richtung Innenstadt. An der Ampelanlage in Höhe des Amtsgerichts zeigte die Ampel rot. Der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Fiesta-Fahrer bemerkte dies offenbar nicht rechtzeitig und stieß in das Heck eines vor ihm bremsenden Toyota Aygo. Beide Autos wurden beschädigt, der Schaden beläuft sich auf 1.100 Euro. Hinzugerufene Polizisten führten einen Atemalkoholtest bei dem Unfallfahrer durch. Dieser brachte es auf rund 1,4 Promille. Bei der Überprüfung des Unfallfahrers und dessen Fahrzeug stellten die Beamten fest, dass die an dem blauen Ford angebrachten GI-Kennzeichen (Landkreis Gießen) nicht für den Fiesta ausgegeben waren. Der eigentliche Besitzer der GI-Kennzeichen, hatte den Diebstahl noch nicht bemerkt und erstattete Anzeige. Weiterhin stellten die Ermittler fest, dass der Ford abgemeldet war und somit auch kein Versicherungsschutz mehr bestand. Für den 40-Jährigen folgten eine Blutentnahme auf der Herborner Wache und mehrere Anzeigen.

Wetzlar-Niedergirmes: Audi zerkratzt

Wegen Sachbeschädigung an einem weißen Audi ermittelt derzeit die Wetzlarer Polizei. Unbekannte hatten sich zwischen Samstagabend (11.03.2023), 19:00 Uhr und Montagnachmittag (13.03.2023), 16:00 Uhr an dem A4 zu schaffen gemacht und mit einem spitzen Gegenstand tiefe Kratzer in den Lack an der rechten hinteren Fahrzeugtür eingetrieben. Der Schaden wird mit 800 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen in Nähe des Audis, der in der Kirchstraße parkte, aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg- Volpertshausen: Wohnwagen aufgebrochen

Diebe haben in der Nacht von Samstag (11.03.2023) auf Sonntag (12.03.2023) einen in der Rheinfelser Straße abgestellten Wohnwagen aufgebrochen. Aus dem Inneren stahlen sie ein Funkgerät VHF. Die Polizei beziffert den Schaden auf 350 Euro. Hinweise, zu den Unbekannten, die zwischen 19:00 Uhr und 13:34 Uhr zuschlugen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Unfallfluchten:

Bischoffen-Niederweidbach:

Beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Unbekannter auf dem Parkplatz am Aartalgrill am See, einen geparkten schwarzen VW an der Stoßstange und dem Kotflügel an der rechten hinteren Fahrzeugseite. Der Schaden am Tiguan wird mit 5.000 Euro beziffert. Ohne sich um diesen zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Zeugen, die den Unfall am Samstag (11.03.2023) zwischen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr beobachtet haben, werden gebeten die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 zu kontaktieren.

Mittenaar-Offenbach:

Eine bisher unbekannte Unfallfahrerin befuhr am Donnerstag (09.03.2023) gegen 16:35 Uhr die Bundesstraße 255 von Offenbach aus kommend in Richtung Bischoffen. Zwischen der ehemaligen Bahntrasse und dem Abzweig nach Altenkirchen geriet die Unfallfahrerin mit ihrem Pkw offenbar auf die Gegenfahrbahn. Eine ihr entgegenkommende 34-jährige VW-Fahrerin musste ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die VW-Fahrerin steuerte ihren grauen Caravelle ebenfalls auf die Gegenfahrbahn, stieß in der Folge mit der Fahrerseite gegen die Schutzplanke und beschädigte ihren VW an der gesamten linken Fahrzeugseite erheblich. Der Schaden wird mit rund 14.000 Euro beziffert. Die Unbekannte flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn:

Zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr beschädigte am Samstag (11.03.2023) ein Unbekannter einen grauen Ford Mondeo auf dem Lidl-Parkplatz in der Au. Die Reparatur des Kotflügels vorne rechts wird rund 2.500 Euro kosten. Hinweise zu dem unbekannten Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Niedergirmes:

In einer Rechtskurve auf dem IKEA-Parkplatz in der Hermannsteiner Straße schnitt ein Unbekannter mit seinem schwarzen Mercedes ML diese und touchierte dabei einen schwarzen VW Golf an der Fahrzeugseite hinten links. Der Unfallfahrer fuhr davon, ohne sich um den 300 Euro teuren Schaden zu kümmern. Wer hat die Kollision am Samstagnachmittag (11.03.2023) gegen 15:20 Uhr mitbekommen und kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen ML mit ausländischer Zulassung, geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

