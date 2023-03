Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Baumfrevel in Dillenburg + Unfallflucht in Herborn + Motorhaube in Burg eingedellt + Navi erbeutet + Schwerverletzt nach Crash bei Lahnau + Steine gegen Schultür geschleudert +

Bild-Infos

Download

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg: Bäume radikal beschnitten -

Ein Fall von Baumfrevel beschäftigt derzeit die Ermittler der Dillenburger Polizei. In der Straße "In den Thalen" schnitten Unbekannte von vier zwischen den Parkbuchten gepflanzten Bäumen die Baumkronen und Äste ab. Wann genau die Bäume beschnitten wurden ist momentan nicht bekannt. Der Stadtverwaltung sind die Beschädigungen seit dem 24.02.2023 bekannt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung sowie wegen Verstöße gegen Naturschutzgesetze und sucht Zeugen: Wer hat die Täter beim Beschneiden der Bäume in der Straße "In den Thalen" beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Unbekannte machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Beim Abbiegen Kia beschädigt / Polizei sucht Zeugen -

Nach einer Verkehrsunfallflucht an der Sparkassen-Kreuzung in Herborn, bittet die Polizei um Mithilfe. Am Dienstagnachmittag, gegen 12.45 Uhr hielt ein Kia bei Rotlicht auf dem Linksabbiegerstreifen der Bahnhofstraße in Richtung Walther-Rathenau-Straße an. Rechts daneben, auf dem Rechtsabbiegerstreifen in Richtung Schießplatz, hielt ein Lkw mit Anhänger. Als der Lkw anfuhr und nach rechts in die Rathenau-Straße abbog, scherte der Anhänger nach links aus und touchierte den Außenspiegel, den vorderen Kotflügel und den dortigen Radkasten des Kia. An dem blauen "Venga" blieb ein Schaden von rund 500 Euro zurück. Genaue Angaben zu dem Laster kann der Fahrer des Kia nicht machen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall am Dienstagnachmittag an der Sparkassenkreuzung beobachteten und Angaben zum Lkw oder dessen Fahrer machen können. Hinweise nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Herborn-Burg: Motorhaube eingedellt -

Ein in der Junostraße geparkte Audi A4 rückte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in den Fokus unbekannter Vandalen. Zwischen 22.00 Uhr und 15.30 Uhr stand der schwarze Kombi in Höhe der Hausnummer 14. Die Täter brachten Dellen und Kratzer in die Motorhaube des Audis ein. Der Schaden liegt bei rund 650 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Aus Ford bedient -

Auf Wertsachen aus einem in der Hauptstraße geparkten Focus hatten es Diebe in der zurückliegenden Nacht abgesehen. Die Diebe öffneten den am Fahrbahnrand in Höhe eines Elektrofachgeschäftes geparkten blauen Ford und griffen sich ein mobiles Navi sowie die Zulassungsbescheinigung. Zeugen, die die Täter zwischen 19.00 Uhr und 06.00 Uhr heute Morgen dort beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Lahnau: Zusammenstoß fordert Schwerverletzten -

Gestern Nachmittag krachten auf der Landstraße zwischen Dutenhofen und Garbenheim, am Abzweig nach Lahnau, zwei Fahrzeuge zusammen. Gegen 13.10 Uhr war der 74-jährige Fahrer eines Toyota von Dutenhofen in Richtung Garbenheim unterwegs. An der Einmündung missachtete der Wetzlarer die Vorfahrt eines Skodafahrers. Der konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit dem Yaris zusammen. Der Unfallfahrer trug eine Oberschenkelfraktur davon und wurde in einer Gießener Klinik stationär aufgenommen. Sein 55-jähriger Unfallgegner aus Thüringen ließ sich vorsichthalber im Wetzlarer Krankenhaus untersuchen. Sowohl der Toyota, als auch der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Landstraße musste während der Bergungs- und der sich anschließenden Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden. Die Höhe der Blechschäden liegt bei ca. 15.000 Euro.

Hüttenberg-Rechtenbach: Stein geworfen -

An der Eingangstür der Rechtenbacher Grundschule ließen Unbekannte ihre sinnlose Zerstörungswut aus. Die Täter schleuderten Steine gegen die Scheibe und ließen einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zurück. Zeugen, die die Vandalen zwischen Donnerstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr und Freitagmorgen, gegen 07.40 Uhr beobachteten oder denen in dieser Zeit an der Schule Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell