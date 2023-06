Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer schwer verletzt - Zeugen und Unfallbeteiligte gesucht

Attendorn (ots)

Am Freitag (02.06.2023) kam es um 15.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L880 in Höhe der Ortslage St. Claas. Ein 31-jähriger Motorradfahrer hatte die Straße in Fahrtrichtung Bamenohl befahren. Nach derzeitigem Erkenntnisstand setzte der 31-Jährige im Bereich einer leichten Rechtskurve zum Überholen vorausfahrender PKW an. Als ihm jedoch während des Überholvorgangs ein PKW entgegenkam, verlor der Motorradfahrer nach einem Ausweichmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann in eine Klinik geflogen. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Der entgegenkommende PKW hatte seine Fahrt offenbar ohne Weiteres fortgesetzt. Daher bittet die Polizei um Hinweise. Diese werden unter der Tel. Nr. 02761 9269-0 entgegengenommen.

