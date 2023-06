Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelecfahrer leicht verletzt

Wenden (ots)

Am Sonntag (04.06.2023) kam es um 13.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Koblenzer Straße in Gerlingen. Ein 52-jähriger Pedelecfahrer hatte den Gehweg in Fahrtrichtung Wenden befahren. Als ein 64-Jähriger zum Aussteigen die rechte Beifahrertür eines geparkten Autos öffnet, konnte der Pedelecfahrer eine Kollision mit der Fahrzeugtür nicht mehr verhindern. Es kam zum Zusammenstoß und der 52-Jährige verletzte sich leicht. An dem PKW und dem Pedelec entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell