Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw hat sich am Donnerstag (1. Juni) gegen 19 Uhr auf der B 236 in Meggen ereignet. Dabei befuhr eine 26-jährige Autofahrerin die Straße in Richtung Grevenbrück. Sie wollte nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Zeitgleich befand sich ein 28-jähriger Radfahrer neben dem Fahrzeug, sodass dieser beim Abbiegevorgang nicht mehr ausweichen konnte und gegen das Auto fuhr. Der 28-Jährige stürzte und verletzt sich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand Sachschaden im zweistelligen, an dem Pkw im vierstelligen Eurobereich.

