POL-OE: Polizei informiert zum Ferienreiseverkehr auf dem Markplatz in Olpe

Olpe (ots) - Ein Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller hat sich am Donnerstag (1. Juni) gegen 14 Uhr in dem Kreisverkehr "Panneklöpperstraße / Martinstraße" ereignet. Dabei befuhr zunächst eine 60-Jährige mit ihrem Auto in den Kreisverkehr ein. Als sie diesen in Richtung Bahnhofsstraße verlassen wollte, musste sie bremsen, um einem Fußgänger den Überweg zu ermöglichen. Ein im Kreisverkehr ...

mehr