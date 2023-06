Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrerin zeigt Anzeichen von Drogenkonsum

Wenden (ots)

Eine 28-jährige Autofahrerin wurde in der Nacht zu Samstag (03.06.2023) um 00.35 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Zuvor hatte sie mit ihrem PKW die Koblenzer Straße in Gerlingen befahren. Im Verlauf der Kontrolle entstand der Verdacht, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Durchführung eines freiwilligen Drogenvortests lehnte die Frau jedoch ab. Daher wurde sie der Polizeiwache in Olpe zugeführt, wo ihr im Anschluss eine entsprechende Blutprobe entnommen wurde. Die Polizeibeamten fertigten eine Anzeige. Sollte sich der Verdacht durch die Laborergebnisse bestätigen, erwartet die 28-jährige nicht nur ein Verfahren wegen "Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss", sondern auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

