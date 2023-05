Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Aufbruch von PKW in Speyer-West

Speyer (ots)

Zwischen dem 26.05.2023, 12:30 Uhr, und dem 28.05.2023, 22:30 Uhr, parkte eine 48-jährige Frau ihren PKW in der Josef-Schmitt-Straße auf Höhe der Spielanlage. Bei Rückkehr zu ihrem PKW stellte sie fest, dass sich unbekannte Täter am Fahrzeugschloss zu schaffen gemacht hatten und in das Fahrzeuginnere vorgedrungen waren. Hier stand das Handschuhfach offen. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Spielplatz in der Josef-Schmitt-Straße, insbesondere im Umfeld eines blauen Opel Corsa (Bj. 1996) wahrgenommen? Zeugen werden um Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell