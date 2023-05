Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Schlägerei am Feuerbachpark

Speyer (ots)

Am 29.05.2023 gegen 08:45 Uhr kam es in der Ludwigstraße beim Feuerbachpark zu einer Diskussion zwischen einem 25-Jährigen und einem 26-Jährigen, die sich dort als Teil einer siebenköpfigen Gruppe im Alter zwischen 24 und 26 Jahren aufhielten. Nach bisherigen Feststellungen eskalierte die Diskussion, worauf der 25-Jährige Schlägen und Tritte gegen den 26-Jährigen ausführte. Der 26-Jährige konnte den Angriff abwehren und trug augenscheinlich keine Verletzungen davon. Ein Angehöriger der Personengruppe rief die Polizei per Notruf und gab an, dass der 25-Jährige eine Pistole mitführt. Die Polizei suchte die Örtlichkeit daher mit starken Kräften unter Nutzung vorbereiteter Konzepte auf. Letztlich stellten die Polizeibeamten im Rahmen der Personendurchsuchung bei keiner der beteiligten Personen eine Pistole fest. Auch im Rahmen einer Durchsuchung des Parks und eines PKW fanden die Beamten keine Pistole auf, sodass sich die Vorwürfe im Hinblick auf das Mitführen einer Pistole nicht erhärteten. Die Beamten stellten bei dem 25-Jährigen einen Atemalkoholwert von 0,99 Promille fest. Der 26-Jährige war nicht alkoholisiert. Die Beamten erteilten allen sieben Personen der Gruppe Platzverweise und führten eine Gefährderansprache durch.

