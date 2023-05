Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Otterstadt (ots)

Am 29.05.2023 gegen 14 Uhr befuhr ein 30-jähriger Motorradfahrer die Kollerstraße in Richtung Ortsausgang / L 535. Währenddessen fuhr eine 32-jährige PKW-Fahrerin von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr der Kollerstraße ein und übersah den von links kommenden Motorradfahrer, der daraufhin mit dem PKW kollidierte. Infolge der Kollision stürzte der 30-Jährige, rutschte gegen die Front eines geparkten PKW und verletzte sich hierbei am Oberschenkel. Der Rettungsdienst verbrachte den 30-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Motorrad verlor Betriebsstoffe, weswegen die Beamten die Feuerwehr informierten. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 6.000 Euro.

