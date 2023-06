Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 13-jähriger Pedelecfahrer leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Am Samstag (03.06.2023) kam es auf der Meggener Straße um 12.18 Uhr zum Alleinunfall eines jugendlichen Pedelecfahrers. Der 13-Jährige war mit seinem Zweirad in Fahrtrichtung Altenhundem unterwegs, als er ausgangs einer Rechtskurve die Kontrolle verlor und zu Boden stürzte. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An seinem Pedelec entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell