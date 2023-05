POL-MFR: (552) Auseinandersetzung unter Jugendlichen löst größeren Polizeieinsatz aus

Nürnberg (ots) - Am Samstagnachmittag (06.05.2023) zeigte sich ein Mann im Nürnberger Westen einer Frau gegenüber in exhibitionistischer Art und Weise. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand. Die Geschädigte hielt sich gegen 14:30 Uhr in einem Park am Süßheimweg auf, als ihr der Mann erst hinterherlief und anschließend in einem Gebüsch verschwand. Hier ...

mehr