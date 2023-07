Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Geldkarte aus Transporter entwendet, Täterin versucht Geld abzuheben - Wer kann Hinweise zur Täterin geben?

Leinefelde (ots)

In Leinefelde kam es am 28. April zu dem Diebstahl einer Brieftasche samt Geldkarte aus einem Auto. Ein Mann parkte seinen Volkswagen T4 gegen 8.00 Uhr an der Fuhlrottstraße ab. Später bemerkte er, dass seine Geldkarte und weitere Dokumente auf unbekannte Art und Weise gestohlen wurden. Eine derzeit unbekannte Täterin begab sich mit der Geldkarte gegen 8.40 Uhr in die Sparkassenfiliale in der Bahnhofstraße 22/24 und versuchte mehrfach Geld abzuheben - was allerdings nicht gelang. Wer die abgebildete Frau erkennt oder kann Sachdienliche Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, die Nordhäuser Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu informieren. Aktenzeichen: 0109549

