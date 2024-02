Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Am schwarzen Berge

08.02.2024, 19.30 Uhr

Unbekannte/er fährt Fahrradfahrer an und flüchtet anschließend

Bereits am 08. Februar, gegen 19.30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Am Schwarzen Berge/Roggenkamp ein Verkehrsunfall, bei dem ein 54-jähriger Braunschweiger auf seinem E-Bike von einem Fahrzeug angefahren wurde. Anschließend entfernte sich die/der unbekannte Fahrerin/Fahrer und ließ den Radfahrer verletzt zurück.

Nach Angabe des 54-Jährigen habe dieser die Straße Am Schwarzen Berge in Richtung Hamburger Straße befahren. Er habe dann die von rechts kommende Einmündung Roggenkamp passiert, um weiter auf dem dann beginnenden rechtsseitigen Radweg zu fahren. In diesem Moment sei aus der Straße Roggenkamp ein PKW gekommen, der ihn rechtsseitig getroffen habe. Infolge sei er gestürzt. Der PKW habe seine Fahrt einfach fortgesetzt, ohne überhaupt anzuhalten.

Der Radfahrer erlitt durch den Unfall eine stark blutende Verletzung an der linken Hand. Zudem verspürte er starke Schmerzen an seiner kompletten linken Körperhälfte.

Mitarbeiter eines nahegelegenen Lebensmittelmarktes informierten dann Rettungskräfte und die Polizei. Zwecks weiterer Behandlung wurde der 54-Jährige zunächst in ein Krankenhaus verbracht.

Der unfallverursachende PKW konnte nicht näher beschrieben werden. Die Ermittlungen wegen Unfallflucht wurden durch den Verkehrsunfalldienst aufgenommen. Gesucht wird jetzt der flüchtige PKW und weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Angaben machen können. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935 entgegen.

